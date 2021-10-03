Джерело - Чемпіон.
У матчі шостого туру УХЛ сезону 2021/22 років Сокіл розгромив херсонський Дніпро.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
6 тур, 3 жовтня
Дніпро (Херсон) - Сокіл (Київ) 2:9 (0:5, 1:1, 1:3)
Шайби: 0:1 - Павленко (Тихомиров), 06:01; 0:2 - Сушков (Симчук, Алексєєв), 15:36; 0:3 - Міхнов (Мажуга, Рубан), 16:13; 0:4 - Коржилецький (Мажуга), 18:15; 0:5 - Павленко (Тихомиров, Хайруллов, більш.), 19:10; 0:6 - Рубан (Сисак), 23:03; 1:6 - Кирющенков (Ратушний), 26:55; 2:6 - Кардашов (Целогородцев, Панков, більш.), 41:59; 2:7 - Коржилецький (Гончаренко, больш.), 44:20; 2:8 - Міхнов (Рубан), 50:02; 2:9 - Павленко (Андрущенко, Панченко), 57:42.
Нагадаємо, Маріуполь переграв Рулав Одд у 6 турі УХЛ.