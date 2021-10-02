Донбас переміг Краматорськ у 6 турі УХЛ

Перемогу господарям принесли дублі Бірюкова та Сігарьова

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру УХЛ сезону 2021/22 років Донбас святкував впевнену перемогу над Краматорськом.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

6 тур, 2 жовтня

Донбас - Краматорськ 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 - Бірюков (Пангелов-Юлдашев), 03:29; 2:0 - Сігарьов (Бірюков, Шишлянніков, біл.), 08:57; 2:1 - Гриценко (Семенов), 09:29; 2:2 - Столяренко (Градович), 25:08; 3:2 - Сігарьов (Бирюков, Шишлянников), 29:03; 4:2 - Пересунько (Морозов, мен.), 49:20; 5:2 - Бірюков (Сігарьов), 56:22.

Раніше, Маріуполь переграв Рулав Одд у 6 турі УХЛ.