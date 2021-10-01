Дніпро переграв Білий Барс у 5 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 5-го туру УХЛ сезону 2021/22 років Дніпро вдома переміг Білий Барс.
Господарі святкували впевнену перемогу з рахунком 4:2.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
5 тур, 01 жовтня
Дніпро - Білий Барс 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Шайби: 0:1 - 7:25 Попережай (Козловський), 0:2 - 32:22 Брага (Попережай, Грицюк), 1:2 - 38:18 Кашевко (Русаков, Кругляков), 2:2 - 44:25 Катрич (Кирющенков), 3:2 - 49:29 Кашевко (Філімонов), 4:2 - 58:00 Кирющенков
Раніше, Донбас впевнено переграв Рулав Одд у 5 турі УХЛ.