Сокіл переміг Кременчук у 5 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 5-го туру УХЛ сезону 2021/22 років Кременчук вдома поступився Соколу.
Гості святкували впевнену перемогу з рахунком 4:2.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
5 тур, 01 жовтня
Кременчук - Сокіл 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Шайби: 1:0 Коробов (Яковлєв), 24:05; 1:1 Рубан (Міхнов, Мажуга, 4х3), 30:59; 1:2 Коржілецкій (Андрущенко, Симчук), 33:56; 1:3 Міхнов (менш.), 37:39; 1:4 Рубан (Єлісєєнко, 5х3), 41:52; 2: 4 Сібілевіч (Яковлєв), 47:35.
Раніше, Донбас впевнено переграв Рулав Одд у 5 турі УХЛ.