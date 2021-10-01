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Сокіл переміг Кременчук у 5 турі УХЛ

Сьогодні 21:00 76 0
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Сокіл переміг Кременчук у 5 турі УХЛ
#Сокіл, #УХЛ, #Кременчук

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру УХЛ сезону 2021/22 років Кременчук вдома поступився Соколу.

Гості святкували впевнену перемогу з рахунком 4:2.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
5 тур, 01 жовтня

Кременчук - Сокіл 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Шайби: 1:0 Коробов (Яковлєв), 24:05; 1:1 Рубан (Міхнов, Мажуга, 4х3), 30:59; 1:2 Коржілецкій (Андрущенко, Симчук), 33:56; 1:3 Міхнов (менш.), 37:39; 1:4 Рубан (Єлісєєнко, 5х3), 41:52; 2: 4 Сібілевіч (Яковлєв), 47:35.

Раніше, Донбас впевнено переграв Рулав Одд у 5 турі УХЛ.

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