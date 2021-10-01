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Українська хокейна ліга звільнила генерального менеджера

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Українська хокейна ліга звільнила генерального менеджера
#УХЛ, #ФХУ

Джерело - Чемпiон.

Федерація хокею України звільнила з посади генерального менеджера Української хокейної ліги Євгена Количева.

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Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Звільнення відбулося у зв'язку з тим, що під його керівництвом не були виконані ним зобов'язання перед клубами-учасниками турніру.

З 1 жовтня 2021 року посаду виконуючого обов’язки генерального менеджера  призначений найрезультативніший український гравець НХЛ  Дмитро Христич, який раніше очолював дисциплінарний комітет Федерації хокею України. 

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