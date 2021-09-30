 Краматорськ знищив Маріуполь у 5 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Краматорськ знищив Маріуполь у 5 турі УХЛ

Вчора 22:12 196 0
Краматорці дві шайби закинули, граючи у меншості
Краматорськ знищив Маріуполь у 5 турі УХЛ
#Маріуполь, #Краматорськ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру УХЛ сезону 2021/22 років Маріуполь приймав Краматорськ.

Гості святкували впевнену перемогу з рахунком 7:2.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
5 тур, 30 вересня

Маріуполь - Краматорськ 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)

Шайби: 1:0 - Калейниковас (Чердак), 02:52; 1:1 - Гриценко (Сергієвський, мен.), 05:25; 1:2 - Семенов (Мальцев, Гриценко, біл.), 19:45; 1:3 - Столяренко (біл.), 33:13; 1:4 - Семенов (Мальцев, мен.), 34:25; 1:5 - Таран (Столяренко, 5х3), 36:11; 1:6 - Бабрусев (Гриценко, біл.), 36:46; 2:6 - Алексєєв (Калейниковас, Кудрін, біл.), 45:04; 2:7 - Сергієвський (Градович, Таран), 47:06.

Раніше, Донбас впевнено переграв Рулав Одд у 5 турі УХЛ.

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