Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру УХЛ сезону 2021/22 років Краматорськ вдома поступився Кременчуку.
Матч завершився з рахунком 5:2 на користь гостей.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
1 тур, 19 вересня
Краматорськ - Кременчук 2:5 (1:1; 0:2; 0:2)
Шайби: 1:0 Жвачкін (Середницький, Геворкян), 5:25. 1:1 Ворона (Нікулін), 17:08. 1:2 Созонов (Кошелев), 28:01. 1:3 Ворона (Савицький), 34:50. 1:4 Созонов (Кошелев), 41:51. 2:4 Сірченко (Таран, Ковальов - більш.), 46:45. 2:5 Коробов (Денискин), 59:24.
Раніше, Маріуполь завдав нищівної поразки Білому Барсу 1 турі УХЛ.