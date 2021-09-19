 Кременчук розібрався з Краматорськом у 1 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Кременчук розібрався з Краматорськом у 1 турі

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Кременчук обігрує Краматорськ з дублями Ворони і Созонова
Кременчук розібрався з Краматорськом у 1 турі
#УХЛ, #Кременчук

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру УХЛ сезону 2021/22 років Краматорськ вдома поступився Кременчуку.

Матч завершився з рахунком 5:2 на користь гостей.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
1 тур, 19 вересня

Краматорськ - Кременчук 2:5 (1:1; 0:2; 0:2)

Шайби: 1:0 Жвачкін (Середницький, Геворкян), 5:25. 1:1 Ворона (Нікулін), 17:08. 1:2 Созонов (Кошелев), 28:01. 1:3 Ворона (Савицький), 34:50. 1:4 Созонов (Кошелев), 41:51. 2:4 Сірченко (Таран, Ковальов - більш.), 46:45. 2:5 Коробов (Денискин), 59:24.

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