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В Україні з'явиться Зал гокейної слави

Сьогодні 17:18 385 0
В Україні з'явиться Зал гокейної слави

Джерело - Чемпiон.

Федерація гокею України разом із новим титульним партнером проголосили про намір створення наступного року Української Зали гокейної слави.

Учасників визначатимуть голосуванням із кола претендентів, при чому представлені будуть не лише громадяни України, а і ті українці, які стали знаменитими за океаном. Очікують, що до Зали слави увійдуть Майк Босі (Михайло Босий), Тері Сочек (Тарас Савчук) і навіть Вейн Грецькі (Іван Грецький).

Перший експонат для майбутнього музею Зали слави президентові УХЛ Георгію Зубку передав один із авторів документальної стрічки "Юкі" Микола Васильков. Це зображення легендарної The Uke Line, першої суто української трійки НГЛ, яку у Бостон Брюїнз у 60-х сформували члени родин емігрантів з України Вік Стасюк, Бронко Ховат і Джоні Буцик.

"Це офіційна копія, яку я отримав у подарунок від приватного колекціонера Ореста Теплого з Канади. Така фотографія є і в залі Гокейної Слави НГЛ, і в музеї команди Брюїнз. Найзнаменитіший з трьох це Джоні Буцик, або Іван Буцик, дворазовий звитяжець Келиху Стенлі, найкращий бомбардир Брюїнз за всі часи, він є учасником Зали Слави НГЛ, його номер виведений із обігу, навічно закріплений за ним і піднятий над дахом арени Бостону"- сказав Васильков.

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