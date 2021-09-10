Кременчук та Сокіл стартували з перемог на Kremenchuk Open Cup

Джерело - Чемпіон.
9 вересня стартував хокейний турнір Kremenchuk Open Cup, в якому беруть участь чотири українські команди.
Кременчук та Сокіл святкували впевнені перемоги відповідно над Маріуполем та Білим Барсом.
Кременчук - Маріуполь 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Шайби: 1:0 - Денискін (Яковлєв, Богаченок, 17:06 - більш.), 2:0 - Коробов (Денискін, Дубинін, 29:42), 3:0 - Грицьких (Савченко, Тютченко, 34:42 - більш.), 4:0 - Серанов (Грицьких, 38:41), 5:0 - Денискін (Яковлєв, Коробов, 54:46).
Сокіл - Білий Барс 7:2 (1:2, 2:0, 4:0)
Шайби: 0:1 - Куцевич, 1:59, 1:1 - Тихомиров, 3:44, 1:2 - Брага (Дахновський), 12:03, 2:2 - Андрущенко (Нименко), 21:42, 3:2 - Платонов (Панченко, Смірнов), 39:47, 4:2 - Тихомиров, 41:30, 5:2 - Гончаренко (Єлисеєнко), 53:20, 6:2 - Єлисеєнко (Тихомиров, Рыбалко, - більш.), 54:53. 7:2 - Павленко (Єлисеєнко, Тихомиров, - більш.), 56:43
Раніше, Донбас поступився Руану у 3 турі Ліги чемпіонів.