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IIHF відсторонила керівника Федерації хокею Білорусі на 5 років

Сьогодні 17:25 79 0
Басков погрожував спортсменам
IIHF відсторонила керівника Федерації хокею Білорусі на 5 років
#Басков

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) на 5 років відсторонила голови Федерації хокею Білорусі (ФХБ) Дмитра Баскова.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Дисциплінарна колегія встановила, що Басков намагався безпосередньо схилити людей до підтримування уряду Білорусії, а також погрожував і дискримінував спортсменів через їх політичних переконань, що є порушенням кодексу поведінки IIHF. Крім того, Басков зловжив своїм становищем представника хокею з шайбою, щоб підтримати президента країни Олександра Лукашенка.

У IIHF також розслідували можливу причетність Баскова до смерті опозиціонера Романа Бондаренко в листопаді 2020 року. Повідомлялося, що Басков міг бути присутнім на площі змін в Мінську і брати участь в нападі на Бондаренко, після чого той отримав важкі травми і помер. Комісія не знайшла того достатніх доказів, хоча і не виключила участь Баскова в інциденті.

Басков відсторонений від всієї національної та міжнародної хокейної діяльності на 5 років - на 9 вересня 2026 року.

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