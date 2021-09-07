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Став відомий тренерський штаб нового клубу УХЛ з Харкова

Вчора 23:10 323 0
Рула Одд готується до старту дебютного сезону в УХЛ
Став відомий тренерський штаб нового клубу УХЛ з Харкова
#УХЛ

Джерело - УХЛ.

Новачок УХЛ харківський Рула Одд визначився з фахівцями, які увійшли до тренерського і адміністративного штабу команди. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Так, головним тренером команди став ексгравець УХЛ Ігор Шаманський.  37-річний хокеїст довгий час виступав в російських Вищій лізі і Першій лізі, після чого в 2008 році повернувся в Україну. У національному чемпіонаті Шаманський грав в Соколі, Компаньйоні, Левах, Дженералз і Донбасі, а сезон 2019/20 хокеїст провів у Білому Барсі і Крижаних Вовках.

Всього в національній першості нападник зіграв 238 матчів, набравши 201 (62+139) очко. Також два сезони Ігор Шаманський провів в Естонії, там в 23 зустрічах він закинув 18 шайб і віддав 23 передачі. Відзначимо, що форвард чотири рази ставав чемпіоном України, по разу вигравав срібні та бронзові медалі.

Асистувати Ігорю Шаманському буде харківський хокеїст  Олексій Лазаренко,  а тренером по ОФП став  Олександр Барський. 

Генеральним спортивним менеджером харківського клубу став Павло Лігачов,  посаду виконавчого директора зайняв  Ігор Сербін,  технічним директором став  Роман Мікутін. 

Головний лікар команди -  Володимир Гаврилюк,  технічний адміністратор -  Богдан Курашов. 

Раніше, визначився склад учасників УХЛ сезону 2021/22.

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