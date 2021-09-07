Став відомий тренерський штаб нового клубу УХЛ з Харкова

Рула Одд готується до старту дебютного сезону в УХЛ

Джерело - УХЛ.

Новачок УХЛ харківський Рула Одд визначився з фахівцями, які увійшли до тренерського і адміністративного штабу команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Так, головним тренером команди став ексгравець УХЛ Ігор Шаманський. 37-річний хокеїст довгий час виступав в російських Вищій лізі і Першій лізі, після чого в 2008 році повернувся в Україну. У національному чемпіонаті Шаманський грав в Соколі, Компаньйоні, Левах, Дженералз і Донбасі, а сезон 2019/20 хокеїст провів у Білому Барсі і Крижаних Вовках.

Всього в національній першості нападник зіграв 238 матчів, набравши 201 (62+139) очко. Також два сезони Ігор Шаманський провів в Естонії, там в 23 зустрічах він закинув 18 шайб і віддав 23 передачі. Відзначимо, що форвард чотири рази ставав чемпіоном України, по разу вигравав срібні та бронзові медалі.

Асистувати Ігорю Шаманському буде харківський хокеїст Олексій Лазаренко, а тренером по ОФП став Олександр Барський.

Генеральним спортивним менеджером харківського клубу став Павло Лігачов, посаду виконавчого директора зайняв Ігор Сербін, технічним директором став Роман Мікутін.

Головний лікар команди - Володимир Гаврилюк, технічний адміністратор - Богдан Курашов.

Раніше, визначився склад учасників УХЛ сезону 2021/22.