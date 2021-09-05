Донбас переміг Руан у 2 турі Ліги чемпіонів

Поєдинок завершився з рахунком 2:1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 вересня, відбувся матч другого туру групи G хокейної Ліги чемпіонів, в якому грали Донбас та Руан (Франція).

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь української команди.

Ліга чемпіонів

Група G

2 тур, 5 вересня

Донбас (Україна) - Руан (Франція) 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 08:57 Гаттіг, 1:1 - 24:38 Шишлянніков, 2:1 – 51:00 Бірюков

Український клуб очолює турнірну таблицю з 4 очками.

Раніше Донбас зазнав поразки від Рунгстеда

Наступний поєдинок Донбас зіграє проти Руана 9 вересня о 19:30.