Маріуполь підписав російського захисника

У минулому сезоні Дорофєєв виступав за Дніпро і Крижаних Вовків

Джерело - ХК Маріуполь.

ХК Маріуполь підписав контракт з російським захисником Сергієм Дорофєєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні Дорофєєв виступав за херсонський Дніпро і київських Крижаних Вовків.

Сергій став найрезультативнішим захисником регулярного чемпіонату УХЛ в минулому сезоні і посів підсумкове четверте місце в рейтингу бомбардирів чемпіонату. За сезон 2020/21 Дорофєєв набрав 48 очок (23+25).

У сезоні 2016/17 Дорофєєв ставав чемпіоном Білорусі разом з Німаном. Визнавався кращим захисником чемпіонату сусідньої країни.

Раніше, Донбас зазнав поразки від Рунгстеда на старті Ліги чемпіонів.