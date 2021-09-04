Маріуполь підписав російського захисника

Джерело - ХК Маріуполь.
ХК Маріуполь підписав контракт з російським захисником Сергієм Дорофєєвим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У минулому сезоні Дорофєєв виступав за херсонський Дніпро і київських Крижаних Вовків.
Сергій став найрезультативнішим захисником регулярного чемпіонату УХЛ в минулому сезоні і посів підсумкове четверте місце в рейтингу бомбардирів чемпіонату. За сезон 2020/21 Дорофєєв набрав 48 очок (23+25).
У сезоні 2016/17 Дорофєєв ставав чемпіоном Білорусі разом з Німаном. Визнавався кращим захисником чемпіонату сусідньої країни.
Раніше, Донбас зазнав поразки від Рунгстеда на старті Ліги чемпіонів.