Раптово помер легендарний гравець НХЛ

У віці 78 років після нетривалої боротьби з раком підшлункової залози з життя пішов брат легендарного Філа Еспозіто - Тоні Еспозіто, який також є представником Залу слави НХЛ.

Про це повідомляє пресслужба Чикаго Блекгокс.

"Тоні був однією з найважливіших і популярних постатей в історії франшизи, коли ми наближаємося до її 100-річного ювілею. Це сумний день для "Чикаго" і всього хокею. Але разом з його чудовою сім'єю ми добре запам'ятаємо його прожите життя. Прапор Тоні Еспозіто назавжди залишиться частиною клубу, як і його спадщина суперзірки, як на льоду, так і поза ним ", - йдеться у заяві Чикаго.

Тоні Еспозіто зіграв в НХЛ 16 сезонів - всі, крім одного, в складі Чикаго. Став володарем трьох нагород Везіна (1970, 1972 і 1974), як найкращому голкіперу ліги, а також вигравав приз Колдера найкращому новачку сезону в 1970 році. Він залишається абсолютним лідером франшизи по шат-аутам (74) і перемог в матчах за кар'єру (418)