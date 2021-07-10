Білий Барс продовжив контракти з трьома гравцями

Полгородник, Сулима та Грабовецький залишилися в білоцерківському клубі

Білий Барс продовжив контракти з воротарями Василем Полгородником і Ярославом Сулимою, а також з форвардом Артемом Грабовецьким.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні Полгородник провів 17 матчів за Білий Барс, відбивши 274 кидки. Коефіцієнт надійності - 5,66. Сулима через травму зіграв лише в чотирьох поєдинках команди.

На рахунку Грабовецького 42 матчі в регулярному сезоні і 19 (11+8) очок. У двох поєдинках плей-оф Артем не набирав очок.

Білий Барс посів сьоме місце в регулярному чемпіонаті УХЛ. В 1/4 фіналу плей-оф команда з Білої Церкви програла Кременчуку.