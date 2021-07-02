Колишній тренер Дніпра очолив Краматорськ

Спеціаліст зробив Дніпро бронзовим призером минулого сезону

Джерело - Чемпіон.

Олег Тимченко став новим головним тренером Краматорська.

Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Минулий сезон український фахівець починав в статусі помічника в тренерському штабі херсонського Дніпра, а з лютого був головним тренером команди.

Під керівництвом Тимченко щуки стали бронзовими призерами чемпіонату України. Херсонці несподівано дійшли до півфіналу плей-оф УХЛ, де поступилися Донбасу (0:4).

Краматорськ зупинився у чвертьфіналі плей-оф, пропустивши в півфінал саме Дніпро Тимченка.

Нагадаємо, Сокіл дізнався суперників у Континентальному кубку.