Колишній тренер Дніпра очолив Краматорськ

Джерело - Чемпіон.
Олег Тимченко став новим головним тренером Краматорська.
Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко.
Минулий сезон український фахівець починав в статусі помічника в тренерському штабі херсонського Дніпра, а з лютого був головним тренером команди.
Під керівництвом Тимченко щуки стали бронзовими призерами чемпіонату України. Херсонці несподівано дійшли до півфіналу плей-оф УХЛ, де поступилися Донбасу (0:4).
Краматорськ зупинився у чвертьфіналі плей-оф, пропустивши в півфінал саме Дніпро Тимченка.
Нагадаємо, Сокіл дізнався суперників у Континентальному кубку.