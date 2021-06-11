Донбас дізнався розклад групового етапу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Хокейний клуб Донбас, який восени представить Україну в груповому етапі Ліги чемпіонів, дізнався розклад своїх матчів.
Про це повідомляє пресслужба ФХУ.
Домашні поєдинки будуть проходити в київському Палаці спорту. З групи в плей-оф вийдуть дві команди.
3 вересня
Донбас - Рунгстед. Київ. Палац спорту
5 вересня
Донбас - Руан. Київ. Палац спорту
9 вересня
Руан - Донбас
11 вересня
Рунгстед - Донбас
6 жовтня
Донбас - Клагенфурт. Київ. Палац спорту
13 жовтня
Клагенфурт - Донбас
Раніше, син Колеснікова став президентом Донбасу.