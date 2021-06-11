Донбас дізнався розклад групового етапу Ліги чемпіонів

Команда розпочне турнір на своєму льоду

Джерело - Чемпіон.

Хокейний клуб Донбас, який восени представить Україну в груповому етапі Ліги чемпіонів, дізнався розклад своїх матчів.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Домашні поєдинки будуть проходити в київському Палаці спорту. З групи в плей-оф вийдуть дві команди.

3 вересня

Донбас - Рунгстед. Київ. Палац спорту

5 вересня

Донбас - Руан. Київ. Палац спорту

9 вересня

Руан - Донбас

11 вересня

Рунгстед - Донбас

6 жовтня

Донбас - Клагенфурт. Київ. Палац спорту

13 жовтня

Клагенфурт - Донбас

Раніше, син Колеснікова став президентом Донбасу.