 Донбас дізнався розклад групового етапу Ліги чемпіонів | Хокей | Champion.com.ua
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Донбас дізнався розклад групового етапу Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:41 148 0
Команда розпочне турнір на своєму льоду
Донбас дізнався розклад групового етапу Ліги чемпіонів
#Донбас

Джерело - Чемпіон.

Хокейний клуб Донбас, який восени представить Україну в груповому етапі Ліги чемпіонів, дізнався розклад своїх матчів.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Домашні поєдинки будуть проходити в київському Палаці спорту. З групи в плей-оф вийдуть дві команди.

3 вересня

Донбас - Рунгстед. Київ. Палац спорту

5 вересня

Донбас - Руан. Київ. Палац спорту

9 вересня

Руан - Донбас

11 вересня

Рунгстед - Донбас

6 жовтня

Донбас - Клагенфурт. Київ. Палац спорту

13 жовтня

Клагенфурт - Донбас

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