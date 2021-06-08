Монреаль вибив Вінніпег, Бостон поступився Айлендерс у плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі другого раунду плей-оф НХЛ.
НХЛ - Плей-оф
08 червня
Бостон - Айлендерс 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
Рахунок в серії 2:3
Монреаль - Вінніпег 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, ОТ - 1:0)
Рахунок в серії 4:0
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
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|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі другого раунду плей-оф НХЛ.
НХЛ - Плей-оф
08 червня
Бостон - Айлендерс 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
Рахунок в серії 2:3
Монреаль - Вінніпег 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, ОТ - 1:0)
Рахунок в серії 4:0