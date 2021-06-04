 Фінляндія - Чехія 1:0: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей | Champion.com.ua
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Фінляндія - Чехія 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 09:56 242 0
Фінляндія побореться за вихід у фінал турніру
Фінляндія - Чехія 1:0. Огляд матчу
#Фінляндія, #Чехія

Джерело - Чемпіон.

У 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею Фінляндія здолала Чехію.

Чемпіонат світу
1/4 фіналу, 03 червня

Фінляндія - Чехія 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Раніше, збірна США розгромила Словаччину у чвертьфіналі чемпіонату світу.

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