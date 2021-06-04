Джерело - Чемпіон.
У 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею Фінляндія здолала Чехію.
Чемпіонат світу
1/4 фіналу, 03 червня
Фінляндія - Чехія 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Раніше, збірна США розгромила Словаччину у чвертьфіналі чемпіонату світу.
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Джерело - Чемпіон.
У 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею Фінляндія здолала Чехію.
Фінляндія - Чехія 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Раніше, збірна США розгромила Словаччину у чвертьфіналі чемпіонату світу.