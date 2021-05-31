Фінляндія - Латвія 3:2. Огляд матчу

Огляд матчу Фінляндія - Латвія

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з хокею збірна Фінляндія в овертаймі дотиснула Латвію.

Чемпіонат світу з хокею

30 травня

Група А

Фінляндія - Латвія ОТ 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Нагадаємо, Канада розгромила Італію.