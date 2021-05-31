Фінляндія - Латвія 3:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу з хокею збірна Фінляндія в овертаймі дотиснула Латвію.
Чемпіонат світу з хокею
30 травня
Група А
Фінляндія - Латвія ОТ 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Нагадаємо, Канада розгромила Італію.
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Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу з хокею збірна Фінляндія в овертаймі дотиснула Латвію.
Фінляндія - Латвія ОТ 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Нагадаємо, Канада розгромила Італію.