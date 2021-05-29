Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу з хокею збірна Данії переграла Білорусь
Чемпіонат світу з хокею
28 травня
Група А
Данія - Білорусь 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Раніше, Канада та Швеція здобули перемоги на чемпіонаті світу.
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Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу з хокею збірна Данії переграла Білорусь
Данія - Білорусь 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Раніше, Канада та Швеція здобули перемоги на чемпіонаті світу.