Білоруські хокеїсти провалили третій період матчу

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з хокею збірна Данії переграла Білорусь

Чемпіонат світу з хокею

28 травня

Група А

Данія - Білорусь 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Раніше, Канада та Швеція здобули перемоги на чемпіонаті світу.