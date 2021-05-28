Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу з хокею збірна Великої Британії програла Швеції.
Чемпіонат світу з хокею
28 травня
Група А
Швеція - Велика Британія 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Нагадаємо, збірна Швеції програла Чехії.
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|На сайт
Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу з хокею збірна Великої Британії програла Швеції.
Швеція - Велика Британія 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Нагадаємо, збірна Швеції програла Чехії.