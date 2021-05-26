Джерело - Чемпіон.
У Латвії на чемпіонаті світу з хокею збірна Канади завдала поразки Норвегії.
Чемпіонат світу з хокею
26 травня
Група В
Канада - Норвегія 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Раніше, Казахстан та Росія здобули перемоги на чемпіонаті світу.
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Джерело - Чемпіон.
У Латвії на чемпіонаті світу з хокею збірна Канади завдала поразки Норвегії.
Канада - Норвегія 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Раніше, Казахстан та Росія здобули перемоги на чемпіонаті світу.