Канадці здобули дебютну перемогу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

У Латвії на чемпіонаті світу з хокею збірна Канади завдала поразки Норвегії.

Чемпіонат світу з хокею

26 травня

Група В

Канада - Норвегія 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Раніше, Казахстан та Росія здобули перемоги на чемпіонаті світу.