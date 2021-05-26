Фінляндія - Норвегія 5:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У Латвії на чемпіонаті світу з хокею збірна Фінляндії переграла Норвегію.
Чемпіонат світу з хокею
Група B, 25 травня
Фінляндія - Норвегія 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Раніше, Данія та США здобули перемоги на чемпіонаті світу.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|2000
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|3000
|На сайт
|4
|1500
|На сайт
|5
|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У Латвії на чемпіонаті світу з хокею збірна Фінляндії переграла Норвегію.
Фінляндія - Норвегія 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Раніше, Данія та США здобули перемоги на чемпіонаті світу.