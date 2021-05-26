Фінляндія - Норвегія 5:2. Огляд матчу

Огляд матчу Фінляндія - Норвегія

Джерело - Чемпіон.

У Латвії на чемпіонаті світу з хокею збірна Фінляндії переграла Норвегію.

Чемпіонат світу з хокею

Група B, 25 травня

Фінляндія - Норвегія 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Раніше, Данія та США здобули перемоги на чемпіонаті світу.