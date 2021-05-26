 Фінляндія - Норвегія 5:2. Огляд матчу | Хокей | Champion.com.ua
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Фінляндія - Норвегія 5:2. Огляд матчу

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Огляд матчу Фінляндія - Норвегія
Фінляндія - Норвегія 5:2. Огляд матчу
#Фінляндія, #Норвегія

Джерело - Чемпіон.

У Латвії на чемпіонаті світу з хокею збірна Фінляндії переграла Норвегію. 

Чемпіонат світу з хокею
Група B, 25 травня

Фінляндія - Норвегія 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Раніше, Данія та США здобули перемоги на чемпіонаті світу.

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