Швейцарія - Швеція 0:7. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У Латвії на чемпіонаті світу з хокею збірна Швеції розгромила Швейцарію.
Чемпіонат світу з хокею
25 травня
Група A
Швейцарія - Швеція 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)
Раніше, Данія та США здобули перемоги на чемпіонаті світу.
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Джерело - Чемпіон.
У Латвії на чемпіонаті світу з хокею збірна Швеції розгромила Швейцарію.
Швейцарія - Швеція 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)
Раніше, Данія та США здобули перемоги на чемпіонаті світу.