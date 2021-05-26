Швейцарія - Швеція 0:7. Огляд матчу

Огляд матчу Швейцарія - Швеція

Джерело - Чемпіон.

У Латвії на чемпіонаті світу з хокею збірна Швеції розгромила Швейцарію.

Чемпіонат світу з хокею

25 травня

Група A

Швейцарія - Швеція 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Раніше, Данія та США здобули перемоги на чемпіонаті світу.