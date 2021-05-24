Німеччина сенсаційно переграла Канаду на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
У Латвії відбулося два матчі в рамках чемпіонату світу з хокею.
Чемпіонат світу з хокею
24 травня
Група A
Чехія - Білорусь 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Група B
Німеччина - Канада 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
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Джерело - Чемпіон.
У Латвії відбулося два матчі в рамках чемпіонату світу з хокею.
Чехія - Білорусь 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Група B
Німеччина - Канада 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)