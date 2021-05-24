Німеччина сенсаційно переграла Канаду на чемпіонаті світу

Чехія дотисла Білорусь у овертаймі

Джерело - Чемпіон.

У Латвії відбулося два матчі в рамках чемпіонату світу з хокею.

Чемпіонат світу з хокею

24 травня

Група A

Чехія - Білорусь 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Група B

Німеччина - Канада 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Раніше Словаччина сенсаційно перемогла Росію.