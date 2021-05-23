 Фінляндія – США 2:1. Відеоогляд матчу | Хокей | Champion.com.ua
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Фінляндія – США 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 16:12 218 0
Раніше збірна Данії сенсаційно переграла Швецію.
Фінляндія – США 2:1. Огляд матчу
#Чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Фінляндії здобула мінімальну перемогу над США на чемпіонаті світу з хокею.

Чемпіонат світу з хокею
22 травня
Група B

Фінляндія – США 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Раніше збірна Данії сенсаційно переграла Швецію.

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