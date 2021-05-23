Раніше збірна Данії сенсаційно переграла Швецію.

Джерело - Чемпіон.

Збірна Фінляндії здобула мінімальну перемогу над США на чемпіонаті світу з хокею.

Чемпіонат світу з хокею

22 травня

Група B

Фінляндія – США 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Раніше збірна Данії сенсаційно переграла Швецію.