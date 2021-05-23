Джерело - Чемпіон.
Збірна Фінляндії здобула мінімальну перемогу над США на чемпіонаті світу з хокею.
Чемпіонат світу з хокею
22 травня
Група B
Фінляндія – США 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Раніше збірна Данії сенсаційно переграла Швецію.
|№
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|5
|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Збірна Фінляндії здобула мінімальну перемогу над США на чемпіонаті світу з хокею.
Фінляндія – США 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Раніше збірна Данії сенсаційно переграла Швецію.