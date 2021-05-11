Визначились всі учасники Кубка Стенлі

Джерело - Чемпіон.
В НХЛ визначилися всі команди, які боротимуться за перемогу у Кубку Стенлі 2021.
По чотири команди з кожного дивізіону забронювали собі путівку в плей-оф сезону:
Центральний дивізіон: Кароліна Гаррікейнз, Флорида Пентерс, Тампа-Бей Лайтнінг, Нешвілл Предаторс.
Східний дивізіон: Піттсбург Пінгвінз, Вашингтон Кепіталс, Бостон Брюїнз, Нью-Йорк Айлендерс.
Північний дивізіон: Торонто Мейпл Ліфс, Едмонтон Ойлерс, Вінніпег Джетс, Монреаль Кенедіенс.
Західний дивізіон: Вегас Голден Найтс, Колорадо Евеланш, Міннесота Вайлд, Сент-Луїс Блюз.
У порівнянні із попереднім сезоном Кубка Стенлі не зіграють фіналісти Даллас Старз. У фіналі сезону 2019/20 вони програли трофей Тампа Бей Лайтнінг.
Відзначимо, що вже визначилось декілька пар - Кароліна зіграє з Нешвіллом, Флорида з Тампою, Піттсбург з Нью-Йорк Айлендерс, а Вашингтон з Бостоном.