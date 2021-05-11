 Визначились всі учасники Кубка Стенлі | Хокей | Champion.com.ua
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Визначились всі учасники Кубка Стенлі

Сьогодні 13:26 640 0
16 команд уже гарантували собі місце у плей-оф турніру.
Визначились всі учасники Кубка Стенлі
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

В НХЛ визначилися всі команди, які боротимуться за перемогу у Кубку Стенлі 2021. 

По чотири команди з кожного дивізіону забронювали собі путівку в плей-оф сезону:

Центральний дивізіон: Кароліна Гаррікейнз, Флорида Пентерс, Тампа-Бей Лайтнінг, Нешвілл Предаторс.

Східний дивізіон: Піттсбург Пінгвінз, Вашингтон Кепіталс, Бостон Брюїнз, Нью-Йорк Айлендерс.

Північний дивізіон: Торонто Мейпл Ліфс, Едмонтон Ойлерс, Вінніпег Джетс, Монреаль Кенедіенс.

Західний дивізіон: Вегас Голден Найтс, Колорадо Евеланш, Міннесота Вайлд, Сент-Луїс Блюз.

У порівнянні із попереднім сезоном Кубка Стенлі не зіграють фіналісти Даллас Старз. У фіналі сезону 2019/20 вони програли трофей Тампа Бей Лайтнінг.

Відзначимо, що вже визначилось декілька пар - Кароліна зіграє з Нешвіллом, Флорида з Тампою, Піттсбург з Нью-Йорк Айлендерс, а Вашингтон з Бостоном.

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