Донбас зіграє у Лізі чемпіонів

Донбас прийме участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів

Правління хокейної Ліги Чемпіонів вирішило виділити Wild Card для чемпіона України - ХК Донбас.

Про це повідомляє УХЛ.

Таке рішення було прийнято для підтримки визнаних європейських хокейних команд.

Домашні матчі найпрестижнішого європейського турніру чемпіон України проводитиме на льоду київського Палацу Спорту.

Відзначимо, що Донбас вигравав Континентальний кубок ІІХФ-2013 і виступав в КХЛ в 2012/13 і 2013/14 роках.

Оскільки Донбас не зможе взяти участь в розіграші Континентального Кубка, його місце в турнірі займе віцечемпіон України - київський Сокіл.

Нагадаємо, Донбас обіграв Сокіл та став чемпіоном УХЛ.