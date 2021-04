Торонто вп'яте поспіль пробився у плей-оф НХЛ

В рамках чергового ігрового дня в НХЛ Торонто обіграв Монреаль з рахунком 4:1.

Про це повідомляє НХЛ.

Завдяки цьому Мейпл Ліфс гарантував собі вихід в плей-оф, ставши першою командою Північного дивізіону, яка пробилася в плей-оф.

Торонто п'ятий раз поспіль зіграє в Кубку Стенлі. Минулого року команда програла у кваліфікаційному раунді Колумбусу (2-3), а до цього тричі вилітав за підсумками першого раунду.

🍁 OH, CANADA! 🍁



The @MapleLeafs are the first in the @scotiabank North Division to clinch a spot in the #StanleyCup Playoffs! pic.twitter.com/1f0KOH31yZ