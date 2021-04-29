Торонто вп'яте поспіль пробився у плей-оф НХЛ

Торонто зіграє у Кубку Стенлі

Джерело - Чемпіон.

В рамках чергового ігрового дня в НХЛ Торонто обіграв Монреаль з рахунком 4:1.

Про це повідомляє НХЛ.

Завдяки цьому Мейпл Ліфс гарантував собі вихід в плей-оф, ставши першою командою Північного дивізіону, яка пробилася в плей-оф.

Торонто п'ятий раз поспіль зіграє в Кубку Стенлі. Минулого року команда програла у кваліфікаційному раунді Колумбусу (2-3), а до цього тричі вилітав за підсумками першого раунду.