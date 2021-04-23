 Сокіл - Донбас 3:4. Огляд чемпіонського матчу | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Сокіл - Донбас 3:4. Огляд чемпіонського матчу

Вчора 23:46 651 0
Огляд матчу Сокіл - Донбас
Сокіл - Донбас 3:4. Огляд чемпіонського матчу
#Сокіл, #Донбас, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі фіналу УХЛ Сокіл поступився Донбасу.

Українська хокейна ліга
Фінал, Четвертий матч
23  квітня

Сокіл - Донбас 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

(Рахунок у серії - 0:4)

 Шайби: 1:0 Міхнов (Кузьменко), 08:11; 2:0 Лисенко (Гильманов, Німенко, більш.), 33:28; 2:1 Шишлянніков (Бірюков, Тунхузін), 36:38; 2:2 Пангелов-Юлдашев (Лялька, Туркін, більш.), 44:30; 3:2 Німенко (Андрейків, Букарев), 51:11; 3:3 Шишлянніков (Тунхузін, Сигарьова, більш.), 56:36; 3:4 Казаковцев (Монс, Туркін), 63:26.

Раніше, Донбас розгромив Сокіл.

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