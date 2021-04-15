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Варламов: Нам немає коли реагувати на меседжі федерації хокею

Сьогодні 14:36 452 0
Генеральний директор УХЛ прокоментував ситуацію, яка склалася в українському хокеї
Варламов: Нам немає коли реагувати на меседжі федерації хокею

Джерело - Чемпiон.

Українська хокейна ліга максимально сконцентрована тільки на фіналі.

Про це повідомив генеральний директор УХЛ Сергій Варламов.

"Зараз Українська хокейна ліга сконцентрована тільки на фіналі. Ми не реагуємо на меседжі ФХУ і те, що відбувається з боку Федерації. Зараз ми концентруємося тільки на проведенні фіналу, щоб, попри пандемію коронавірусу, все відбулося як можна яскравіше.

Вся наша команда зараз працює над тим, щоб все пройшло як можна цікавіше для всіх уболівальників. Всі питання, які є поза хокеєм, ми обговоримо вже після визначення чемпіона. Ми повернемося до цього питання, коли буде час", - сказав Варламов.

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