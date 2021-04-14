Сокіл повернув свою торгову марку

Керівництво Сокола придбало торгову марку у попереднього власника.

Напередодні матчів фінальної серії плей-оф УХЛ ХК Сокіл зробив приємний сюрприз своїм фанам. Віцепрезидент киян В’ячеслав Лецкан провів успішні переговори з командою попереднього власника клубу Сергія Тарути щодо повернення Соколу його торгової марки.

"Це були важкі переговори, які тривали близько двох місяців. Не маю права розголошувати суму, яку ми сплатили за повернення бренду Сокола, адже ми підписали угоду про конфіденційність. Але хочу подякувати попередньому власнику за те, що ми знайшли спільну мову.

Цей сезон, який Сокіл починав фактично під маркою молодіжної команди, виявився досить вдалим для нас. В дебютній після відродження клубу першості УХЛ команда відразу вийшла до фіналу серії плей-оф. Враховуючи такі результати, ми просто повинні були зайнятися поверненням торгової марки клубу. Тепер можу стверджувати, що ми вже по всім параметрам той самий Сокіл, який був і є однієї з візитних карток Києва. Який був і є символом українського клубного хокею. Який десятиріччями радував українських фанів своєї іскрометною грою. І, не маю сумнівів, буде радувати і надалі. Вже цього тижня команді грати виїзні матчі фінальної серії у Дружківці. Сподіваюсь, що той позитивний фон, який ми зараз маємо, допоможе Соколу в цих дуже важливих матчах", - зізнався Чемпіону В’ячеслав Лецкан.