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Сокіл повернув свою торгову марку

Сьогодні 12:44 326 0
Стало відомо, за скільки Сокіл викупив свій бренд у Тарути
Сокіл повернув свою торгову марку
#Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Сокола придбало торгову марку у попереднього власника.

Напередодні матчів фінальної серії плей-оф УХЛ ХК Сокіл зробив приємний сюрприз своїм фанам. Віцепрезидент киян В’ячеслав Лецкан провів успішні переговори з командою попереднього власника клубу Сергія Тарути щодо повернення Соколу його торгової марки. 

"Це були важкі переговори, які тривали близько двох місяців. Не маю права розголошувати суму, яку ми сплатили за повернення бренду Сокола, адже ми підписали угоду про конфіденційність. Але хочу подякувати попередньому власнику за те, що ми знайшли спільну мову.

Цей сезон, який Сокіл починав фактично під маркою молодіжної команди, виявився досить вдалим для нас. В дебютній після відродження клубу першості УХЛ команда відразу вийшла до фіналу серії плей-оф. Враховуючи такі результати, ми просто повинні були зайнятися поверненням торгової марки клубу. Тепер можу стверджувати, що ми вже по всім параметрам той самий Сокіл, який був і є однієї з візитних карток Києва. Який був і є символом українського клубного хокею. Який десятиріччями радував українських фанів своєї іскрометною грою. І, не маю сумнівів, буде радувати і надалі. Вже цього тижня команді грати виїзні матчі фінальної серії у Дружківці. Сподіваюсь, що той позитивний фон, який ми зараз маємо, допоможе Соколу в цих дуже важливих матчах", - зізнався Чемпіону В’ячеслав Лецкан.

По інформації Чемпіона, за повернення бренду попереднім власникам торгової марки Сокіл Київ було сплачено понад 500 тис гривень. 

Нагадаємо, матчі фінальної серії плей-оф УХЛ між Донбасом і Соколом відбудуться 16 та 18 квітня в Дружківці, 21 та 23 квітня в Києві. Трансляцію поєдинків можна буде побачити на телеканалі XSPORT. Фінальна серія плей-оф буде продовжуватися до 4 перемог однієї з команд. У разі потреби, вирішальні матчі будуть зіграні 26, 28 та 30-го квітня. 

Максим Розенко, Чемпіон

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