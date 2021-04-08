В УХЛ назвали розклад фінальної серії

У фіналі Сокіл зіграє з Донбасом

Донбас у п'ятому матчі півфінальної серії обіграв Дніпро і став другим фіналістом плей-оф. Раніше в фінал вийшов київський Сокіл.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Фінальна серія плей-оф УХЛ стартує в Дружківці, де 16 і 18 квітня о 18:00 і 17:00 відповідно команди зіграють стартові матчі. Після цього 21 і 23 квітня фінал переїде до Києва, де о 18:00 клуби зіграють матчі-відповіді.

У разі потреби, команди проведуть вирішальні матчі 26, 28 і 30 квітня для визначення чемпіона. Відзначимо, що п'ятий і сьомий матчі будуть зіграні на домашній арені донецького клубу.