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В УХЛ назвали розклад фінальної серії

Вчора 22:32 439 0
У фіналі Сокіл зіграє з Донбасом
В УХЛ назвали розклад фінальної серії
#УХЛ, #Донбас, #Сокіл

Джерело - uhl.ua.

Донбас у п'ятому матчі півфінальної серії обіграв Дніпро і став другим фіналістом плей-оф. Раніше в фінал вийшов київський Сокіл.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Фінальна серія плей-оф УХЛ стартує в Дружківці, де 16 і 18 квітня о 18:00 і 17:00 відповідно команди зіграють стартові матчі. Після цього 21 і 23 квітня фінал переїде до Києва, де о 18:00 клуби зіграють матчі-відповіді.

У разі потреби, команди проведуть вирішальні матчі 26, 28 і 30 квітня для визначення чемпіона. Відзначимо, що п'ятий і сьомий матчі будуть зіграні на домашній арені донецького клубу.

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