Визначено найкращих гравців тижня УХЛ

Хомутов, Сисак і Орлов стали найкращими

Джерело - Чемпіон.

Після розіграшу чвертьфінальних матчів плей-оф Українська хокейна ліга відзначила найкращих хокеїстів стартового етапу кубкових баталій в національному чемпіонаті.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Першою зіркою минулого чвертьфіналу плей-оф УХЛ став голкіпер Дніпра Олександр Хомутов, який став запорукою перемоги своєї команди в серії проти Краматорська.

Другим найкращим гравцем чвертьфіналів плей-оф УХЛ став захисник Сокола Іван Сисак. У трьох поєдинках проти Маріуполя юний захисник закинув одну шайбу і записав до свого активу показник корисності +3.

Третьою зіркою 1/4 фіналу плей-оф УХЛ став гравець Кременчука Дмитро Орлов. У двох поєдинках чвертьфінальної серії проти Білого Барса форвард кременчужан записав до свого активу 6 (4+2) очок при показнику корисності +5.