Донбас переграв Дніпро в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Донбас у 42 турі УХЛ обіграв Дніпро.
Матч завершився з рахунком 4:3 на користь донецького клубу.
Чемпіонат України - УХЛ
42 тур, 12 березня
Донбас - Дніпро 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)
Шайби: 0:1 Сірченко (Крисанов), 19:05; 1:1 Монс (Бірюков, Пересунько), 25:05; 2:1 Сигарьова (Тунхузін, Шишлянніков), 32:57; 2:2 Швецов, 33:40; 2:3 Целогородцев (Гасніков, Галеев, більш.), 38:08; 3:3 Шишлянніков (Тунхузін, Бірюков, більш.), 42:45; 4:3 Тунхузін (Кобелєв, Шишлянніков), 47:29;
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