Даллас розгромив Чикаго, Філадельфія здолала Баффало. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 9 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
9 березня
Піттсбург - Рейнджерс 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Айлендерс - Бостон 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 2:1)
Вашингтон - Нью-Джерсі 5:4 ОВ (1:0, 3:1, 0:3, 1:0)
Кароліна - Нашвілл 3:2 ОВ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)
Колумбус - Флорида 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Торонто - Вінніпег 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Філадельфія - Баффало 5:4 Б (1:3, 2:1, 1:0, 0:0, 2:0)
Детройт - Тампа-Бей 3:4 ОВ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
Даллас - Чикаго 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Раніше, Едмонтон здолав Оттаву, Міннесота переграла Вегас.