 Крижані Вовки розгромили Краматорськ у 39 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Крижані Вовки розгромили Краматорськ у 39 турі УХЛ

Вчора 22:55 264 0
Господарі перемогли завдяки дублю Хеффернана
Крижані Вовки розгромили Краматорськ у 39 турі УХЛ
#Крижані Вовки, #Краматорськ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 39-го туру УХЛ Крижані Вовки приймали Краматорськ.

Господарі перемогли з рахунком 5:2.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
39 тур, 3 березня

Крижані Вовки - Краматорськ 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Шайби: 0:1 - Сурсов (Большаков, Ковальов), 05:34; 1:1 - Анкудінов (Дорофєєв, Орлов), 17:51; 2:1 - Хеффрнан (Орлов, Хеффернан), 24:40; 2:2 - Сурсов (Столяренко, Мальцев), 29:09; 3:2 - Дорофєєв (Жигалов, Сибилевич), 30:39; 4:2 - Панков (Калиничев), 44:50; 5:2 - Хеффернан Ш. (Хеффернан К), 54:50

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