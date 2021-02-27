Маріуполь вирвав перемогу у Білого Барсу в серії булітів

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь у 38 турі регулярного чемпіонату УХЛ вдома обіграв Білий Барс.
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Команди не змогли виявити переможці в основний час та додатковій п'ятихвилинці. У серії післяматчевих кидків сильнішими виявилися господарі майданчика, які реалізували 3 кидка проти 2 у Білого Барса.
Чемпіонат України - УХЛ
38 тур, 27 лютого
Маріуполь - Білий Барс 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0,1:0)
Шайби: 0:1 Бабинець (Даниленко), 15:06; 1:1 Мазур (Пахмурін, більш.), 53:55; 2:1 Зайцев - переможний буліт
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