Маріуполь вирвав перемогу у Білого Барсу в серії булітів

Маріуполь перервав 7-матчеву серію поразок

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь у 38 турі регулярного чемпіонату УХЛ вдома обіграв Білий Барс.

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Команди не змогли виявити переможці в основний час та додатковій п'ятихвилинці. У серії післяматчевих кидків сильнішими виявилися господарі майданчика, які реалізували 3 кидка проти 2 у Білого Барса.

Чемпіонат України - УХЛ

38 тур, 27 лютого

Маріуполь - Білий Барс 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0,1:0)

Шайби: 0:1 Бабинець (Даниленко), 15:06; 1:1 Мазур (Пахмурін, більш.), 53:55; 2:1 Зайцев - переможний буліт

Раніше, Кременчук розібрався з Донбасом в УХЛ.