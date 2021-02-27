Дніпро по булітах обіграв Крижаних Вовків в УХЛ

Доля матчу вирішилась у серії булітів

Джерело - Чемпіон.

У 38 турі УХЛ Дніпро вдома обіграв Крижаних Вовків в УХЛ.

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Основний час матчу та овертайм завершився внічию. У післяматчевих кидках точнішими були хокеїсти херсонської команди. Гасніков приніс перемогу Дніпру.

Чемпіонат України - УХЛ

38 тур, 27 лютого

Дніпро - Крижані Вовки 4:3Б (0:2, 3:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 Сурін (Маландін, Макаров), 10:48; 0:2 Неверов (Дорофєєв, Маландін), 12:12; 1:2 Целогородцев (Декало, Гасніков), 28:55; 2:2 Гуляєв (Гасніков, більш.), 29:54; 3:2 Целогородцев (Гулея, Крисанов), 39:07; 3:3 Дорофєєв (Орлов, К. Хефернан), 57:54.

Раніше, Кременчук розібрався з Донбасом в УХЛ.