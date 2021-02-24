Крижані Вовки у результативному матчі обіграли Маріуполь

Перша перемога Вовків над Маріуполем

Джерело - Чемпіон.

Крижані Вовки у 37 турі УХЛ вдома обіграли Маріуполь.

Матч завершився з рахунком 6:4 на користь Вовків.

Чемпіонат України - УХЛ

37 тур, 24 лютого

Крижані Вовки - Маріуполь 6:4 (1:1; 1:1; 4:2)

Шайби: 0:1 Градусов (Луговий, Мазур), 13:07. 1:1 Макаров (Орлов), 18:21. 1:2 Костарєв (Карпенко, Чердак - більш.), 33:24. 2: 2 К. Хеффернан (Лучніков, Ш. Хеффернан), 31:53. 2:3 Тимченко (Зайцев, Лихачов), 43:21. 3:3 Анкудінов (Сурін), 47:43. 4:3 Орлов - штраф. кидок, 48:08. 4:4 Тимченко (Фроленко, Зайцев), 48:20. 5:4 К. Хеффернан (Ш. Хеффернан, Орлов), 54:28. 6:4 Дорофєєв (Сурін - порожні ворота), 58:40.

Раніше, Кременчук розібрався з Донбасом в УХЛ.