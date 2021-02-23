Російського хокеїста звинуватили в побитті дівчини

Панарін тимчасово не гратиме за Рейнджерс

11 грудня 2011 року Артемій Панарін, який нині виступає в Нью-Йорк Рейнджерс, в Ризі побив 18-річну дівчину.

Про це заявив колишній тренер клубу КХЛ Вітязь Андрій Назаров.

"В процесі вечірнього відпочинку йому чимось не сподобалася юна відвідувачка закладу. 18-річну громадянку Латвії наш нападник відправив на підлогу декількома потужними ударами. Але поліція під'їхала швидко. Панаріна затримали. Склали протокол. Але за Панаріна заступилися авторитетні жителі Риги. Пройшли переговори з поліцейським начальством. Я в переговорах участі не брав, але чув про цифру в 40 тисяч євро готівкою за те, щоб спустити справу на гальмах", - заявив Назаров.

Панарін вважає, що звинувачення Назарова є помстою російської влади за його позицію щодо Володимира Путіна. Хокеїст був одним з тих, хто в січні підтримав відомого російського опозиціонера Олексія Навального.

Панарін тимчасово не гратиме за Рейнджерс до з'ясування всіх обставин його справи. Варто відзначити, що НХЛ і клуб росіянина виступили із заявами в його підтримку.

Артемій Панарін в НХЛ з 2015 року провів 405 матчів і набрав 433 очки.