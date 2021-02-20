Донбас розгромив Краматорськ в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У 36 турі регулярного чемпіонату УХЛ Донбас вдома обіграв Краматорськ.
Матч завершився з рахунком 5:1 на користь донецького клубу.
Чемпіонат України - УХЛ
36 тур, 20 лютого
Донбас - Краматорськ (2:0, 0:1, 3:0)
Шайби: 1:0 Коренчук (Лялька, Кожевников), 9:06; 2:0 Сигарьова (Пангелов-Юлдашев, Бірюков), 17:25; 2: 1 Геворкян (Гринкевич, Олійник), 24:38; 3:1 Лялька (Туркін, Монс), 46:06; 4:1 Горечішніков (Мілєхін, Пересунько), 47:46; 5:1 Захаров (Туркін), 48:09.
Раніше, Краматорськ з труднощами переміг Крижаних Вовків у 35 турі УХЛ.