Донбас розгромив Краматорськ в УХЛ

Донбас здобув 11 перемогу підряд

Джерело - Чемпіон.

У 36 турі регулярного чемпіонату УХЛ Донбас вдома обіграв Краматорськ.

Матч завершився з рахунком 5:1 на користь донецького клубу.

Чемпіонат України - УХЛ

36 тур, 20 лютого

Донбас - Краматорськ (2:0, 0:1, 3:0)

Шайби: 1:0 Коренчук (Лялька, Кожевников), 9:06; 2:0 Сигарьова (Пангелов-Юлдашев, Бірюков), 17:25; 2: 1 Геворкян (Гринкевич, Олійник), 24:38; 3:1 Лялька (Туркін, Монс), 46:06; 4:1 Горечішніков (Мілєхін, Пересунько), 47:46; 5:1 Захаров (Туркін), 48:09.

Раніше, Краматорськ з труднощами переміг Крижаних Вовків у 35 турі УХЛ.