Фільм ЮКІ потрапив до короткого списку AIPS Sport Media Awards 2020

ЮКІ – про гравців українського походження в славній історії NHL

Джерело - Чемпіон.

Документальна стрічка Володимира Мули ЮКІ боротиметься за найвище міжнародне визнання у галузі спортивних медіа.

Про це заявив режисер та продюсер фільму Володимир Мула.

"Безумовно, це приємна новина. Вперше документальна стрічка із України має шанс вибороти перемогу у галузевій премії AIPS Sport Media Awards. Поруч із ЮКІ стоять проекти провідних світових мовників - ORF, Globo TV, ESPN, CNN, Canal +. Номінація надзвичайно конкурентна. Впевнений, що український продукт не лише посперечається за основну нагороду, а й займе гідне місце у серці міжнародного глядача. Із неабияким захопленням очікуватиму на фінальні результати" - зазначає Мула.

Історія перемог вільних українців потрапила до короткого листа AIPS Sport Media Awards 2020 у категорії Video Documentary.

Переможець отримає статуетку та приз у розмірі USD 8.000. Друге місце оцінюється у $3 000, третє - $2 000. Тріумфатор стане відомий у середині березня.