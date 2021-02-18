Фільм ЮКІ потрапив до короткого списку AIPS Sport Media Awards 2020

Джерело - Чемпіон.
Документальна стрічка Володимира Мули ЮКІ боротиметься за найвище міжнародне визнання у галузі спортивних медіа.
Про це заявив режисер та продюсер фільму Володимир Мула.
"Безумовно, це приємна новина. Вперше документальна стрічка із України має шанс вибороти перемогу у галузевій премії AIPS Sport Media Awards. Поруч із ЮКІ стоять проекти провідних світових мовників - ORF, Globo TV, ESPN, CNN, Canal +.
Номінація надзвичайно конкурентна. Впевнений, що український продукт не лише посперечається за основну нагороду, а й займе гідне місце у серці міжнародного глядача.
Із неабияким захопленням очікуватиму на фінальні результати" - зазначає Мула.
Історія перемог вільних українців потрапила до короткого листа AIPS Sport Media Awards 2020 у категорії Video Documentary.
Переможець отримає статуетку та приз у розмірі USD 8.000. Друге місце оцінюється у $3 000, третє - $2 000. Тріумфатор стане відомий у середині березня.