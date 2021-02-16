 Битва за плей-оф, божевільний відрив і гонка за лідерство: П'ять інтриг заключних турів "регулярки" | Хокей | Champion.com.ua
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Битва за плей-оф, божевільний відрив і гонка за лідерство: П'ять інтриг заключних турів "регулярки"

Сьогодні 17:39 177 0
Регулярний чемпіонат УХЛ вийшов на фінішну пряму
Битва за плей-оф, божевільний відрив і гонка за лідерство: П'ять інтриг заключних турів "регулярки"

Джерело - Чемпіон.

Регулярний чемпіонат Української хокейної ліги підходить до своєї фінальної частини - командам залишилося зіграти лише по 10 матчів у першій стадії змагань і зовсім скоро всіх любителів хокею чекає яскравий плей-оф.

І навіть зважаючи на те, що часу до вирішальної стадії у команд залишилося не так багато, все одно всіх уболівальників чекають сенсації і несподівана розв'язка регулярного чемпіонату. Ми підготували п'ять головних інтриг закінчення регулярного чемпіонату і розповідаємо про те, за ким стоїть пильно стежити в фіналі "регулярки".

Боротьба за місце в плей-оф: Білий Барс VS Крижані Вовки

У сезоні 2020/21 команда, що посіла останнє місце в регулярному чемпіонаті, не потрапляє в плей-оф. Вперше в історії УХЛ у другому етапі чемпіонату візьмуть участь не всі команди, що ще більше мотивує клуби перемагати і набирати очки.

Зараз восьме місце в турнірній таблиці займають київські Крижані Вовки з відривом від сьомого місця (на якому йде Білий Барс) всього в 6 очок. Саме тому зараз, що Вовки, що Барси намагаються чіплятися на бали в кожному матчі.

І поки що, у білоцерківців це виходить трохи краще, ніж у киян - з п'яти останніх матчів Білого Барса три закінчувалися в овертаймах. І хоч команда Буценка не виграла ці поєдинки, але набрала важливих три очки в турнірному заліку.

Крижані Вовки, в свою чергу, в останніх п'яти матчах набрали 2 очки в булітній серії проти Дніпра.

До кінця регулярного чемпіонату Крижані Вовки і Білий Барс зіграють ще 2 очні зустрічі, а всього кожному з клубів залишилося провести 10 і 9 матчів відповідно. Так що у Вовків ще є шанс надолужити згаяне, а у Білого Барса - відірватися.

 

 Чи наздожене Білий Барс Маріуполь

До слова, Білий Барс може не тільки відірватися від "Крижаних Вовків", закріпивши за собою путівку в плей-оф, але і обігнати "Маріуполь", який знаходиться на шостому місці в таблиці. Зараз відрив між цими клубами складає всього 3 очки.

Клуби вже зіграли 5 очних зустрічей в цьому сезоні і їм залишилося зіграти лише один матч між собою - він відбудеться 27 лютого. При цьому, білоцерківців на заключній стадії "регулярки" чекає ще 4 зустрічі з ТОП-3 чемпіонати, два матчі з Вовками, а також по одному поєдинку проти Краматорська та Дніпра.

Маріуполь, в свою чергу, також 4 рази зіграє проти лідерів чемпіонату, а також спробує зачепитися за очки в поєдинках з Дніпром, Вовками і Краматорськом.

Битви лідерів з різницею в 4 очки

За підсумками 34 турів регулярного чемпіонату перше місце в турнірній таблиці займає Донбас - на рахунку донецького клубу 58 очок в 32 матчах. Слідом за донеччанами з 54 очками йде Кременчук, який прагнути набирати очки і боротися на перше місце. Чого тільки коштує 12-матчева безпрограшна серія, яку кременчуківці видали в середині сезону.

До кінця "регулярки" Донбас і Кременчук проведуть ще одну очну зустріч, яка відбудеться 24 лютого. А всього у фінальній частині регулярного чемпіонату Донбас проведе ще 10 матчів - крім кременчуківців команда Чибірева тричі зіграє з Краматорськом, ще два рази зустрінеться з Білим Барсом, а також по разу зіграє з Вовками, Соколом і Маріуполем.

Кременчук, в свою чергу, двічі зустрінеться з Соколом та Маріуполем, а також по разу зіграє проти Вовків, Краматорська, Білого Барса і Дніпра.

Варто відзначити, що в спину команді Савицького дихає київський Сокіл, який відстає від кременчуцької команди на 6 очок і має гру в запасі.

Гонка Дніпра за ТОП-4

Якраз посередині турнірної таблиці - на п'ятій сходинці - йде херсонський Дніпро. Зараз на рахунку "щук" 30 очок в 33 матчах і відставання від Краматорська, що йде на четвертому місці, в 13 балів.

Однак, навіть така прірва не бентежить херсонський клуб, який після ряду програних матчів намагається завершити свою безвиграшну серію, почавши набирати очки. Плюс зміна на тренерському містку повинна ще більше мобілізувати команду на нові перемоги.

До кінця "регулярки" Дніпру залишилося зіграти 9 матчів - команда Тимченка двічі зустрінеться з Соколом та Маріуполем, а також по разу зіграє з Кременчуком, Білим Барсом, Донбасом, Краматорськом і Вовками.

Хто стане найкращим бомбардиром за підсумками "регулярки"

Гравці борються не тільки за командні місця в турнірній таблиці, а й за очки в індивідуальній гонці бомбардирів.

Зараз ТОП-5 найрезультативніших гравців в УХЛ Паріматч виглядає наступним чином:

1.      Андрій Сигарьов (Донбас) - 31 матч, 49 (28+21) очок;

2.      Андрій Бірюков (Донбас) - 31 матч, 44 (8+36) очки;

3.      Андрій Денискін (Донбас) - 33 матчі, 43 (25+18) очок;

4.      Сергій Дорофєєв (Крижані Вовки) - 31 матч, 38 (18+20) очок;

5.      Антон Рубан (Сокіл) - 31 матч, 37 (20+17) очок;

Розрив в очках між ТОП-5 бомбардирів "регулярки" зовсім невеликий, так що за останні тури регулярного чемпіонату список кращих гравців може кардинально змінитися.

Відзначимо, що і гравці в ТОП-5 не будуть втрачати свої позиції, видаючи потужні серії з набраними очками. Наприклад, Сигарьов відрізняється набраними очками в уже 9 матчах поспіль, також 4 гри поспіль набирає бали Дорофєєв.

 

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