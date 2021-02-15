УХЛ провела Тренування із зіркою в Тернополі

13 і 14 лютого, в Тернополі відбувся п'ятий всеукраїнський чемпіонат з хокею серед аматорів "Ternopil Hockey Classic - 2021". В рамках змагань, в яких брало участь близько 20 аматорських команд, УХЛ провела традиційне "Тренування із зіркою", але в зовсім незвичному форматі.

Майстер-клас для учасників "Ternopil Hockey Classic - 2021" провів чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ - Олександр Побєдоносцев.

В ході відкритого майстер-класу учасники провели серію вправ на поліпшення технічних навичок, катання, володіння ключкою і дали цінні професійні поради. Також Олександр Побєдоносцев допоміг "учням" поліпшити свою техніку і розповіли про секрети своєї професійної майстерності.

Спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев зізнався, що вперше дав майстер-клас любителям:

- Якщо чесно, я вперше тренував аматорів і для мене це теж новий і цікавий досвід. Так що думаю, що і учасники і ми, тренери, змогли винести для себе багато цінних уроків.

Хлопці тренуються, намагаються, задають нам дуже багато питань. Їх дуже цікавить хокей, в тому числі технічні нюанси - як правильно кидати або пробивати буліти.

Я думаю, що такі заходи важливі не тільки для хокею, а й для всіх видів спорту. Це здорово, коли досвідчені професійні гравці допомагають аматорам, і дають їм можливість реалізувати себе на цьому етапі.

Підтримав "Тренування із зіркою" і гравець місцевого баскетбольного клубу Тернопіль Олександр Тищенко, який провів символічне вкидання в матчі на перше місце "Ternopil Hockey Classic - 2 021".