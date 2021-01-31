Гості святкували вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 30-го туру УХЛ Крижані Вовки програли ХК Маріуполь.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

30 тур, 31 січня

Крижані Вовки - Маріуполь 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Шайби: 0:1 - Карпенко (Костарьов, Лихачов), 04:11; 0:2 - Лихачов (Карпенко), 08:40; 1:2 - Орлов (Маландин), 11:23; 1:3 - Градусов (Мазур, Бондаренко), 21:59; 2:3 - Дорофеєв (Хеффрнан К.), 30:21; 3:3 - Дорофеєв (Сурин), 35:45; 3:4 - Карпенко, 56:08.

Раніше, Білий Барс здобув вольову перемогу над Дніпром у 30 турі УХЛ.