Джерело - Чемпіон.
У матчі 30-го туру УХЛ Крижані Вовки програли ХК Маріуполь.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
30 тур, 31 січня
Крижані Вовки - Маріуполь 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
Шайби: 0:1 - Карпенко (Костарьов, Лихачов), 04:11; 0:2 - Лихачов (Карпенко), 08:40; 1:2 - Орлов (Маландин), 11:23; 1:3 - Градусов (Мазур, Бондаренко), 21:59; 2:3 - Дорофеєв (Хеффрнан К.), 30:21; 3:3 - Дорофеєв (Сурин), 35:45; 3:4 - Карпенко, 56:08.
Раніше, Білий Барс здобув вольову перемогу над Дніпром у 30 турі УХЛ.