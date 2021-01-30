 Донбас по булітах обіграв Кременчук в УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Донбас по булітах обіграв Кременчук в УХЛ

Сьогодні 19:32 778 0
Донбас перервав 12-матчеву безпрограшну серію Кременчука
Донбас по булітах обіграв Кременчук в УХЛ
#Донбас, #Кременчук, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Донбас у центральному матчі 30 туру УХЛ приймав Кременчук.

Доля матчу вирішилась у серії булітів, де влучнішими були хокеїсти донецького клубу, які реалізували 4 спроби проти 1 у Кременчука.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
30 тур, 30 січня

Донбас - Кременчук 4:3 ПБ (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 Монс (Туркін, Захаров), 6:34; 1:1 Савченко (Грицких, Кисельов), 11:13; 1:2 Пукс (Хрішпенц, Савицький), 22:18; 2:2 Захаров (Монс, Кожевников), 23:23; 3:2 Сигарьова (Кобелєв, Буценко), 32:40; 3:3 Деніскін (Варава), 33:38; 4:3 Монс - переможний буліт

Раніше, Сокіл у напруженому матчі обіграв Краматорськ в УХЛ.

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