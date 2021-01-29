Сокіл підписав контракт з колишнім форвардом Земгале

Курбатов також виступав в QMJHL, NAHL і МХЛ

Джерело - УХЛ.

Київський Сокіл уклав контракт з нападником Єгором Курбатовим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

21-річний форвард починав кар'єру в дитячо-юнацьких командах Крил Рад, після чого провів два сезони в канадській GMHL - 75 матчів, 107 (41+66) очок.

У сезоні 2017/18 Курбатов виступав в північноамериканських лігах рівня Tier I - QMJHL (18 матчів, 1 очко) і NAHL (22 матчі, 4 очки).

У МХЛ нападник відіграв сезон 2018/19, виступаючи в Крилах Рад. Там в 40 матчах він набрав 14 (9+5) очок при показнику корисності +1.

Минулий сезон нападник провів у латвійському Земгале - 21 матч, 24 (13+11) очки.

У Соколі Єгор Курбатов виступатиме під 76 номером.

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