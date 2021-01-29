Бостон розібрався з Піттсбургом, Вашингтон обіграв Айлендерс. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
29 січня
Вашингтон - Айлендерс 6:3 (0:3, 5:0, 1:0)
Монреаль - Калгарі 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)
Колумбус - Флорида 3:2 Б (1:0,0:1,1:1)
Кароліна - Тампа-Бей 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0)
Бостон - Піттсбург 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Баффало - Рейнджерс 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Нью-Джерсі - Філадельфія 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Міннесота - Лос-Анджелес 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)
Даллас - Детройт 7:3 (1:0, 2:1,4:2)
Аризона - Анахайм 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Колорадо - Сан-Хосе 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Ванкувер - Оттава 4:1 (2:0, 1:1, 1:0, 0:0)
Едмонтон - Торонто 3:4 (0:2, 1:0, 2:2)